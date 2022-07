Automüük jätkab langust. Turgu mõjutab enim rohepööre

AMTEL-i juhi Arno Sillati hinnangul mõjutab täna Euroopa autoturgu kõige enam rohepööre. „Üldises plaanis mõjutab autoturgu kõige enam Euroopa Liidu liikumine elektriautode 100% suuruse mahu suunal. Rohepööre mõjutab turgu isegi rohkem kui koroonaviirus, tarneprobleemid, sõda Ukrainas või toorme hinnatõus maailmaturul, sest tootjad arvestavad juba praegu CO2 heite normidega, mille alusel kujuneb välja tootjakeskne elektriautode ja sisepõlemismootoriga autode suhe,“ selgitas Sillat. Ta lisas, et lähiajal olukord kuidagi lihtsamaks ei lähe, sest praegune elektriautode tehnoloogia ei anna võimalusi autode hinna langetamiseks ning uusi lahendusi alles otsitakse. Kas need üldse enne 2035 aastat leitakse – eks ole näha.

Elke Grupi tegevjuhi Taavi Lepiku sõnul haaravad aina suurema osa müügist endale hübriidautod, mis moodustavad Toyotade kogumüügist juba 42%. „Kuna kütuse hinnad on laes, siis number üks asi, mida kliendid täna uute autode puhul vaatavad on ökonoomsemad mootorid. Märgatavalt on see kasvatanud huvi hübriidautode vastu, mis on hetkel elektriautodega võrreldes endiselt oluliselt soodsamad,“ rääkis Lepik.

Lepiku sõnul on mõnel autotootjal üksikute mudelite puhul teatav laovaru tekkinud, kuid üldjuhul müüakse need sõidukid kiiresti ära ning müük on jätkuvalt tellimuste põhine. Uute autode ooteajad ulatuvad paarist kuust kuni aastani.

Kui autovahetus on plaanis, võiks teha tellimuse ära juba täna, sest toorme hinna tõus maailmaturul kergitab tõenäoliselt uute autode hinda veelgi.

„Endiselt on kuum ka kasutatud autode turg, kus vähe kasutatud sõiduautosid müüakse kohati juba uute autode hinnaga. Siiski julgen väita, et vähemalt kasutatud autode puhul on hinnalagi saavutatud ning turu loogika ei luba teise ringi sõidukite hindadel enam paljutõusta,“ arvas Elke Grupi tegevjuht.

Maanteeameti andmetel müüdi käesoleva aasta teises kvartalis kokku 6907 uut sõidukit (M1 sõiduauto + N1 kaubik), mis on 1561 võrra vähem kui mullu samal perioodil. Kõikidest müüdud uutest sõiduautodest moodustavad Toyotad 24,3%, järgnesid Škoda (11,9%) ning Volkswagen (9,7%). Tarbesõidukite TOP 3 moodustavad Renault (23,2%), Toyota (18,8%) ning Peugeot (15,6%).