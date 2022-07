Murettekitav inflatsioon. Türgi võitleb veerandsajandi kõrgeima tasemega

Türgi statistikainstituudi andmetel tõusis juunis aastane inflatsioonimäär 78,65 protsenti, mis on viimase 24 aasta kõrgeim inflatsiooninäitaja.

Hüppeliselt tõusnud tarbijahinnad tabavad aga sealset 84-miljonit inimest rängalt. Asja teeb nukramaks seegi, et lootust paranemisele lähiajal pole. Venemaa agressioon, kõrged energia- ja toiduahelahinnad ning järsult odavnenud valuuta muudavad selle peaaegu võimatuks.

Kui varasemad aastad on Türgi nautinud kiiret kasvu, siis president Recep Tayyip Erdoğan on sellele vee peale tõmmanud. Nimelt on ta keeldunud intressimäärade tõstmisest nimetades neid „kõigi kurja emaks“. Näiteks andis ta riigi keskpangale korralduse langetada korduvalt laenuintresse ajal, mil inflatsioon jätkus. Panga juhid, kes avaldasid tegevusele vastuseisu, vallandati.