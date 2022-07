Lennufirma SAS aktsia kukkus peale streigi välja kuulutamist järsult ja kõvasti

SAS ütles oma avalduses, et streigi tagajärjel tühistatakse umbes 50% kõikidest lendudest, mõjutades umbes 30 000 reisijat päevas. Ettevõtja lisas, et streik mõjutab lühiajaliselt tema finantsseisundit ja pikas vaates võib see avaldada veel suuremat negatiivset mõju. Sydbanki analüütik Jacob Pedersen arvutas välja, et streik võib maksta SASile umbes 80–90 miljonit Taani krooni ehk umbes 10,5 miljardit eurot päevas.

SAS ja selle pilootide ametiühingud on kogu viimase nädala jooksul pidanud kõnelusi, et vältida streiki, kuid SASi sõnul ei ole nad suutnud kokkuleppele jõuda. Ametiühingute teatel on ligi 1000 pilooti Rootsist, nõudlusest ja Norrast valmis streikima. SAS ütles, et loodab uuesti alustada läbirääkimisi, et piloodid naaseksid nii kiiresti kui võimalik tööle tagasi.