Päev börsil: LHV'ga täna kaubelda ei saanud. Rootsi lennufirma aktsia kukkus kolinal

LHV maakleritegevuse juhi Sander Pikkeli sõnul oli neil lootus suur, et täna saab kaubelda, kuid kahjuks nii ei läinud. Tema sõnul ei olnud kõik teenusepakkujad isegi täna umbes kella neljaks õhtul kauplemiseks valmis. Nasdaq Tallinna turundus- ja kommunikatsioonijuhi Ott Raidla antud kommentaar Ärilehele kinnitas Pikkeli juttu ning Raidla palus endiselt kõigil investoritel jälgida börsiteateid, sest Nasdaq Tallinn annab kõigile korraga teada, kui kõik on valmis kauplemiseks. Pikkel ise oli positiivne ja lootis, et homsest saavad kõik taas LHV aktsiatega kauplemist jätkata.