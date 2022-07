Läti impordi-, ekspordi- ja transiidisüsteeme uuendatakse nii väljanägemiselt kui ülesehituselt, et lihtsustada kaubavahetust nii riigi kui Euroopa Liidu siseselt.

IT- süsteemide uuendamisega muutuvad need kasutajasõbralikumaks, mis omakorda lihtsustab kaubavahetust ja edendab ettevõtlust tervikuna. Uue süsteemi kasutuselevõtuga saavad ettevõtted, eraisikud ja tolliasutus hõlpsasti deklaratsioone koostada ja esitada.

„Suurimat kasu saavad just tavakasutajad. Uus süsteem kiirendab tollideklaratsioonide menetlemist märkimisväärselt ning võimaldab tollil suureneva töökoormuse ja pandeemiast tulenevate väljakutsete kiuste oma ülesandeid edukalt täita,“ ütleb Helmes Latvia tegevjuht Viesturs Bulans.

Antud IT-arendus on osa laiamahulisest Euroopa Liidu projektist ja lähtub EL-i õigusregulatsioonidest. „Meie eesmärk on tagada sujuv elektrooniline andmevahetus tolliasutuste ja ettevõtete vahel, pakkudes kõigis liikmesriikides samu võimalusi. See tähendab ühtse elektroonilise tollikeskkonna loomist kogu Euroopa Liidus,“ kommenteerib Läti maksuameti peadirektor Raimonds Zukuls.