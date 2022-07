Suure elektrimüüja karm prognoos: Euroopas püsivad ekstreemsed elektri hinnad veel aastaid

Lühiintervjuus Montelile ütles Anna Borg, et Euroopa on olnud väga sõltuv Vene gaasist. Nüüd püüame me aga rekordkiirusel sõltuvusest vabaneda ja see teekond on pikk.

„Kui sõda lõppeks peagi, jääb ikka alles soov Vene gaasist enam mitte sõltuda,“ ütles ta.

Isegi sõjajärgses olukorras ei jätkuks kõik ärisuhted, mis enne toimisid, sest Venemaa on kaotanud oma usaldusväärsuse stabiilse energiatarnijana, lisas ta.

„Me näeme veel mõned aastad, et on suur erinevus nõudluse ja pakkumise vahel ning seega kõrged ja liikuvad hinnad,“ rääkis Borg.

Ettevõtetele suur võimalus

Vene gaasitarnete vähenemine on üheks peamiseks põhjuseks, miks Euroopas on energiahinnad selliselt tõusnud. Eriti Saksamaal, mis on Euroopa Liidu suurim majandus ning väga sõltuv Vene energiakandjatest.

„Väga palju sõltub praegu sellest, kui kiiresti suudab Euroopa ehitada enda energia tootmise võimekusi. Pikas perspektiivis näeme hindade kukkumist, aga siis, kui tootmist on rohkem,“ rääkis tegevjuht.

Samas näeb ta, et olukord on mänginud ettevõtetele kätte „suurepärased võimalused“, sest investeeringuid taastuvenergiasse on vaja oluliselt kasvatada.



Vattenfall AB on Rootsi elektrienergiatootja, mis kuulub täielikult Rootsi riigile. Nad on Euroopa üks suurimaid elektrienergia tootjaid ja kuulub ka suurimate soojusenergia tootjate sekka.