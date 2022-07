Eesti üks tuntumaid mööblitootjaid Softrend kasvas aastaga kolmandiku

Tänavu 25. tegevusaastat tähistava Softrend Groupi juhi Joonatan Vinkeli sõnul alustati viis aastat tagasi ekspordiga mitte enam allhankijana, vaid oma kaubamärgiga ja täna saab Softrendi tooteid osta 40 riigis. „Eksport moodustas mullu käibest juba üle kolmandiku ja väga hästi läheb Skandinaavias, Prantsusmaal kasvas müügimaht mullu kaks korda ning jõudsime ka Saksa turule. Eksootilisematest riikidest on Softrend esindatud ka näiteks Puerto Ricos ja Singapuris,“ ütles Vinkel.

„Eestlased teavad Softrendi kui kodumööbli- ja diivanitootjat, näiteks avasime mullu Pärnus uue ja Eestis viienda esinduse, aga tegelikult annab juba enam kui kolmandiku käibest kontorimööbel. Pigem on kontorimööbel läinud seni ekspordiks, näiteks ka Amazoni, Google’i ja Microsofti kontoritesse. Edasi on plaanis kontorimööbliga ka Eestis rohkem kanda kinnitada ning selleks lõime värskelt uue kaubamärgi Intuit by Softrend,“ rääkis Vinkel.