Eesti ettevõtted saatsid Ukrainasse 10 000 esmaabipakki

Tegu on neljanda korraga, kui koostöös ettevõtjatega ostetakse ja saadetakse meditsiinivahendeid otse sõjakoldesse. Seni on kohale toimetatud 1,8 miljoni euro väärtuses abi, et tagada kohalike haiglate töövõime ja varustatus. Näiteks toetati kampaaniaga 12 täisvarustuses kiirabiauto ostmist ja saatmist Ukrainasse, samuti on Ukrainasse viidud ligi 650 000 euro väärtuses hädavajalikke ravimeid ning meditsiiniseadmeid. Lisaks on toetatud ka hingamisaparaatide soetamist Kiievi lastehaiglale ning rahastatud vaimse tervise toetusprogrammide nagu Documental ja Triumf Hero arendust.



Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse juhataja ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et annetuskampaanias mängivad suurt rolli just ettevõtjad, kelle annetused moodustavad kogusummast suure enamuse: „Eesti ettevõtjad teavad selgelt vabaduse väärtust ning on valmis panustama selle nimel, et Ukraina ning ka meie regioon säilitaks oma selgelt oma senised vabadused ning võimalused.“ Lisaks rõhutas Palts, et abi ei pea olema alati rahaline ning panustada saab ka otse: „Väga väärtuslikud on meie ettevõtjate kontaktid, sest teeme ennekõike koostööd just Eesti ettevõtetega ning teadmine, et keegi toodab meditsiiniseadmeid või saab toetada transpordiga on äärmisel tähtis.“



Seekordse reisi kaubikud võimaldasid auto- ja transpordiettevõtted Veho, Bolt ja Iv Pluss. „Veho Eesti poolt abiveo jaoks eraldatud Mercedes-Benz Sprinter kaubik mahutab umbes 4000 esmaabikomplekti ning iga selline komplekt võib osutuda selle omaniku jaoks elupäästjaks ning abi nende kiireks sihtkohta jõudmiseks on vähim, mida omalt poolt teha saame,“ kommenteeris Veho tegevjuht Keijo Kaasik.



Seekordse saadetise jaoks komplekteeriti juuni lõpus ja juuli alguses üle 10 000 esmaabipaki, mis anti Poola-Ukraina piiril üle Tšernihivi piirkonna kaubanduskoja esindajatele, kes järgnevatel päevadel viivad taktikalised esmaabikomplektid ning erinevaid meditsiinitarvikuid ja ravimid rindejoonele ning haiglatesse. Ühe taktikalise meditsiinipaki, mida heategevuskampaania raames komplekteeritakse, hind on ca 30 eurot. Seekordse saadetise koguväärtus oli ligi 340 000 eurot.



Teekond kestis kolm päeva ning läbiti ligi 3000 kilomeetrit.



Lisainfo kampaania kohta www.koda.ee/ukraina