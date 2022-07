Lääne päritolu Venemaa pangaautomaadid ei tunne ära uut 100-rublast rahatähte

Venemaa keskpank tutvustas eelmisel neljapäeval uut 100-rublast rahatähte. Selle esiküljel on kujutatud Kremli Spasski torni ja tagaküljel Vene sõduri mälestusmärki. Rahatähel on ka täiustatud turvaelemendid.

Mure uue rahatähe kasutamise pärast tekkis aga juba siis, kui USA juhtivad pangaautomaatide ja kassade tootjad NCR ja Diebold Nixdorf lahkusid Venemaalt Ukraina sõja tõttu. Anonüümse allika sõnul on geopoliitilist olukorda arvestades raske ette kujutada, et keegi sooviks Venemaa turul veel midagi arendada või uuendada.

Ettevõtted hoiatasid, et uusi rahatähti võib olla võimatu kasutada, sest teenusepakkujad keelduvad nende jaoks uuendusi välja andmast.

Seadmete uuendamine võib võtta aasta

Keskpanga asejuhataja Sergei Belov ütles, et Venemaa sularahaautomaatide ja kassade uuendamiseks, nii et need tunnevad uued rahatähed ära, võib kuluda kuus kuud kuni aasta.