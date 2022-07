Hinrikuse digitaalse tervishoiu ettevõte Certific kaasas üle 7 miljoni euro

Certificu plaanidele pani tuntavalt õla alla äsja asutatud 250 miljoni euro suurune investeerimisfond Plural, kelle eesmärgiks on toetada järgmise põlvkonna tehnoloogia rajajaid Euroopas. Plurali investorid on oma missiooniks nimetanud keeruliste probleemide lahendamist tehnoloogia abil ning näevad arengupotentsiaali just tervishoius, mida innovatsiooniga parandada.

Certificu tegevjuht Liis Narusk: „Ma asutasin Certificu nördimusest, et tervishoius ei ole kättesaadavad digitaalsed inimesekesksed lahendused, millega puutun kokku peaaegu igas teises eluvaldkonnas. Koduste testidega on Certificult tänaseks abi saanud üle 100 000 inimese. Üheskoos viimase investeeringuga tõestab see, et meil on hea positsioon lahendada kriitilisi probleeme patsientide ja tervishoiusüsteemide jaoks. Meie tulevikuplaanid on tõesti ambitsioonikad, kuid tänu investoritele ja meie tiimi innovaatilisele tulevikumeditsiini nägemusele ka vägagi teostatavad.“

Koostöös Imperial College Londoni, Tartu Ülikooli ja teiste tunnustatud akadeemiliste asutustega on Certific astumas samme uue standardi loomiseks tipptaseme kaugmeditsiinis. Certificu rakendus lubab läbi viia sertifitseeritud koduseid meditsiiniprotseduure ning diagnostikat mitmetele haigustele, tuvastades isiku ja kasutatud testi ning kindlustades, et testi tulemus on usaldusväärne.

Certific on enda digitaalse platvormi kaudu väljastanud juba üle 100 000 sertifikaadi või raviplaani ning oli esimene ettevõte maailmas, kes käivitas meditsiiniliselt sertifitseeritud Covidi kaugtestimise teenuse. Hiljuti lansseeris Certific põiepõletiku ja seksuaalsel teel levivate haiguste kaugtestimise ja -ravi teenused Ühendkuningriigis ja Eestis. Certific kasutab saadud rahastust tootevaliku laiendamiseks ja uutele turgudele sisenemiseks. Certificu ambitsioon on laiendada oma digitaalset kaugvastuvõtu rakendust veel rohkematele haigustele, et muuta tervishoiuteenused tervikuna tunduvalt mugavamaks ja odavamaks nii patsientidele, tervishoiuteenuse pakkujatele kui ka riiklikele tervishoiusüsteemidele.

Certificu eesmärgiks on revolutsioneerida tervishoiusüsteeme, hoides raha ja aega kokku arstivisiitidelt, asendades need usaldusväärse koduse diagnostikateenusega.

Plurali investeerimisfondi üks algatajatest ja Certificu kaasasutaja Taavet Hinrikus: „Pandeemiaga sai selgeks, et ülemaailmne tervishoid on katki. On selge, et tehnoloogia ja innovatsiooni abiga suudame tervishoiuteenused inimestele palju lähemale tuua. Olles ise tunnistajaks Certificu tööle päris algusest, on meditsiiniliste teadmiste, tehnoloogia ja ambitsiooni kokkuliitmine tõesti midagi, mis parandab patsientide seniseid tervishoiuteenuste kogemusi. Eriti, kui see puudutab oma raviteekonna kiiret alustamist. Plural toetab selles seemnevoorus Certificut, et jagada oma kogemusi mõjuka tehnoloogiaettevõtte loomisest.“

Teiste rahastajate sekka kuulub ka näiteks riskikapitalifond Specialist VC, mis toetab innovaatilise mõtteviisiga asutajaid Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Ukrainast.

Gerri Kodres, Specialist VC: „Meile avaldas muljet Certificu usaldusväärne platvorm nii patsientidele kui ka terviseteenuse osutajatele, mis võimaldab kodus testimist, diagnoosi määramist ja raviteekonna alustamist kõigest minutitega. Usume, et Certificu tehnoloogia ja teadmised suudavad täielikult muuta senist meditsiinilise diagnostika tava, alustades retseptiravimite määramisest, lõpetades geenitestide ja kliiniliste uuringutega.“

Imperial College Londoni rahvatervise doktor Matthew Harris leiab, et kaugmeditsiin ei tähenda terviseprotseduuride kvaliteedi langust. „Oleme Certificuga koostööd teinud kauem kui aasta, et uurida kaugdiagnostika efektiivsust ja väärtust. Me oleme enesekindlad, et taolised platvormid hakkavad mängima aina tähtsamat rolli, kindlustades koduste testide ja iseseisvama raviteekonna kõrge kvaliteedi. See on tervishoiusüsteemile väga tähtis. Meie uurimistöö on tõendanud, et tehnoloogiaga saab tõsta koduse testimise kvaliteedi tasemele, mis on ette nähtud kliinilistes tingimustes.“

Certific alustas oma tegutsemist kodustest koroonatestidest, mis tagasid reisimiseks vajaliku sertifikaadi kodust lahkumata. Nüüdseks on laienetud ka põiepõletiku ja sugulisel teel levivate haiguste kodutestidele ja raviteekonna alustamisele. Platvormil on ennast testinud üle 100 000 inimese. Certificu asutajateks on Wise'i kaasasutaja Taavet Hinrikus, tervisetehnoloogia teerajaja ja arst dr. Jack Kreindler ning ettevõtja Liis Narusk.