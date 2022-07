Euro ja USA dollar on sisuliselt võrdsustunud

Euro on täna odavnenud kohati ligi 1,4%, mis tähendab, et 1 euro eest saab praegu vastu 1,03 dollarit. See on nõrgim näitaja alates 2002. aasta detsembrist. Aasta algusest on euro dollari suhtes nõrgenenud 9,5%. Sarnaselt langes euro täna ka Šveitsi franki suhtes (0,9%), ehk ühe euro eest saab nüüd 99 Šveitsi santiimi (senti).