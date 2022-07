Eesti Energia küsimused ministeeriumile. Kas siiski võiks hädaolukorra välja kuulutada?

Nimelt informeeris majandus- ja kommunikatsiooniministeerium nii turuosalisi kui linnade ja valdade liidu esindajaid juunis tõsiasjast, et me oleme täna jõudnud olukorda, kus tingituna Venemaa sõjast Ukraina vastu on Balti-Soome regiooni ca 60 TWh/a gaasinõudlus hetkel tagatud maksimaalselt kuni 39 TWh ulatuses. See tähendab, et sellest kogusest ei piisa, et kogu eelseisva kütteperioodi gaasitarned regioonis katta. See on karm väljavaade.