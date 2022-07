Homne elektrihind on kõrge kahel põhjusel. Lätlased ja leedukad saavad veidi rõõmustada

Täna on NordPooli järgi keskmine elektri hind Eestis 192,19 eurot MWh eest ning Baltikumi sõprade juures 337,39 eurot. Veel mõni päev tagasi ulatus mõnel tunnil naabrite hind lausa 650 euro kanti. Huvitav on seejuures see, et gaasijaamad on neil suuresti kinni keeratud. Väidetavalt hoiavad naabrid gaasi sügis-talveks kokku. Üks ekspert spekuleeris Delfi Ärilehele, et nad pigem maksavad kõrget hinda, kui raiskavad gaasi, millest võib sügis-talvel puudu tulla. Kas see ka nii on - mine tea.

Eesti ja Läti vaheline ühendus on pikas hoolduses ja see on Eestile hea, sest odavat Soome poolt tulevat elektrit ei saa nii palju sinna rännata ning kallimat Läti-Leedu kaupa ei tule nii palju ka siia suunas. Nii võib oodata, et peagi on meie seis taas nende omast parem, sest hooldus kestab septembrini. Kuid homme see nii ei ole.

Põhjus on lihtne. Homme õhtul läheb hooldusesse Estlink ning 1016 MW on alates kella 17st kuni 21ni alles vaid 300 MW ning kella 21st südaööni 358 MW. Kahel järgmisel päeval on suur osa ajast maas 58 MW võimekust, millel nii suurt mõju ei ole.

Samal ajal laseb varasemast oluliselt rohkem läbi hoolduses olev Lätipoolne ühendus, mis tekitab olukorra, kus terve päeva on Baltikum võrdses seisus. Paraku tähendab see kaotust meile ja väikest võitu Lätile-Leedule.

Kõigi kolme keskmine on homme 288,48 ning Soomel 142,28 ehk enam vähem kaks korda soodsam.

Elektri hind esmaspäeval, kui Lätis-Leedus kippus asi päris hulluks (Eesti hinna saamiseks tuleb iga hinda tund edasi lükata)

Elektri hind täna:

Elektri hind homme: