Alates reedest saab Ukrainat toetada 2-eurose mündikaardiga

Mündikaardi hind on 18 eurot. Mündikaartide müügist Ukraina keskpangale kantava tulu suuruse avaldab Eesti Pank siis, kui on selgunud müüdud mündikaartide kogus, millest on maha arvestatud maksud ja müügikanaliga seotud kulud. Esialgu plaanib Eesti Pank toota kuni 40 000 mündikaarti, aga on valmis tiraaži suurendama, kui nõudlus peaks osutuma suuremaks.