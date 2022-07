Purtses saab nurgakivi üle aastate Eestisse rajatav suurem tuulepark

Enefit Green rajab Ida-Virumaale Lüganuse valda tuulest ja päikesest elektrit tootva hübriidpargi, mis käivitub juba järgmisel aastal. Selline hübriidlahendus suures mahus elektri tootmiseks on Eestis esmakordne.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul tähistab Purtse pargi nurgakivi uue ajastu algust Eesti taastuvenergias. „Enefit Green suurendab lähiaastatel oma taastuvenergia tootmist neli korda ja oleme ette valmistamas ka järgmist investeerimisotsust Eestisse Sopi tuulepargi ehitamiseks. Uute tuuleparkide toel hakkab lähiaastatel eestimaalasteni jõudma oluliselt rohkem keskkonnahoidlikku ja taskukohase hinnaga elektrit ning paraneb riigi energiajulgeolek,“ ütles Kärmas.

Kärmase sõnul kasutatakse Purtses nutikalt ära seda, et tuule- ja päikeseenergia täiendavad üksteist. ,,Purtse park on suunanäitaja tuule- ja päikeseenergia innovatsioonis. Mõlemat tootmisviisi kasutav hübriidlahendus suures mahus elektri tootmiseks on Eestis esmakordne. See aitab kokku hoida parkide rajamisega seotud kulusid ning kasutada piiratud võrguressurssi märksa efektiivsemalt. Tarbija jaoks tuleb võit elektri hinnast, kuna iga uus taastuvelektrijaam aitab elektri turuhinda odavamaks muuta.“

Eesti Energia juht ja Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter kinnitas, et energiakontsern on pühendunud taastuvelektril põhinevale elektrifitseerimisele, et asendada fossiilsed kütused süsinikuvaba elektriga. „Süsinikuvabale elektritootmisele üle minemiseks kaasame ka oma kliente, kes aitavad rohepööret ellu viia ja ehitatava tuulepargi elektri juba ette ära ostavad. Klient saab meilt rohelise elektri ja pikaajalise kindluse elektrihinnas ning meil taastuvenergia arendajana on kindlus investeeringute elluviimiseks,“ rääkis Sutter.