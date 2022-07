PODCAST | Aasta investor Kristjan Liivamägi: tegelik valu jõuab inimestele kohale alles sügisel

„Siis toimub niisugune mõtteviisi muutus ja tavaliselt just nimelt rasketel või keerulistel aegadel tekivad paremad (investorite jaoks - toim.) ostukohad ja ma arvan, et nii mõnigi investor, just nimelt kinnisvara poole pealt, võib-olla on siis ka sunnitud oma portfellis positsiooni likviidseks muutma.“ Seetõttu ta ka hetkel investori vaatevinklist korterit ei soetaks. Kodu ostmisel on mängus aga teised argumendid, mistõttu võib see olla mõistlik.