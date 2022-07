Üha sagedamini eelistatakse autoostu planeerides vähekasutatud sõidukeid

Kasutatud autode turg on viimastel aastatel kasvanud, inflatsioon on kergitanud ka kasutatud autode hindu ning järjest enam pööratakse tähelepanu riskidele, mis on seotud auto ostmisega otse eelmiselt omanikult või autode müügiplatsilt.

Moller Auto grupi Baltikumi ettevõtete ärijuhi Izīda Gerkena sõnul on nõudlus kasutatud autode järele viimasel kahel aastal hüppeliselt kasvanud. „Üldine trend nii Eestis kui ka naaberriikides Lätis ja Leedus näitab, et üha sagedamini mõeldakse autoostu planeerides eeskätt just vähekasutatud autode peale. See on uue autoga võrreldes tunduvalt soodsam, ent tehniliselt on auto, millega on vaid mõned aastad sõidetud, uue sõidukiga üldjuhul pea samaväärses korras,“ selgitab ta.

Kasutatud auto ostmisega otse omanikult või autode müügiplatsilt kaasnevad aga ka mitmed riskid, selgub Norstati läbiviidud uuringust. Eraisikult autot ostes tuleb ostjal sageli pettuda, kui hiljem selgub, et auto on tehniliselt eeldatust kehvemas seisus. Üle 70 protsendi uuringus osalenutest tõi peamise riskina välja, et otse omanikult autot ostes võib masin olla kehvemas seisus, kui ostja tehingu hetkel arvab. Riskidena nimetati ka tehingu vormistamisega seotud keerukust, tehingu summas pettumist ning võimalust, et soetatud auto ei pruugi olla kohe kasutusvalmis.

Auto ostmise ning ümberregistreerimisega seotud toimingud sujuvad eestlaste hinnangul valdavas osas lihtsalt ja kiirelt. Tehingu vormistamist peavad keerukaks pigem vähesed. Muust rahvusest vastajate jaoks on aga auto ostmise ja ümbervormistamise protsess otse omanikult keerulisem. Kasutatud auto ostmise protsessis on ebamugavusi kogenud ligi veerand teistest rahvustest autoostjatest, kelle jaoks on ostu vormistamine osutunud keerukaks.

Üks viiendik Eesti inimestest on kasutatud auto ostmisel otse omanikult või automüügiplatsilt pidanud pettuma tehingu summas. Tehingu summa on olnud eriti oluliseks murekohaks neile, kes auto ostmise hetkel töötud on.