Informaatikaõpetaja kujundab õpilastest maailma muutjad

Eesti IT ja koolihariduse edulood on omavahel lahutamatult seotud ning mõjutavad vastastikku teineteist. Nende mõlema jätkuvat edasikestmist silmas pidades on kooliõpilastele „teise kirjaoskuse“ ehk vajalike digioskuste õpetamine hädavajalik, sest digioskused on elus järjest olulisemad, sõltumata konkreetsest ametikohast. Tegelikult mõistavad seda üha enam ka kooliõpilased ise, mistõttu ei jää pädeval õpetajal Eestis puudu ei töövõimalustest ega ka populaarsusest õpilaste seas. Ammu on möödas ajad, kui arvutiõppe või informaatikatunni sildi all õpilastele üksnes Wordi, Excelit ja PowerPointi õpetatati. Juba mitu aastat tähendab informaatikaõpe põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele võimalust õppida nii programmeerimist, robootikat ja küberohutust kui ka multimeediat. Referaadi vormistamise oskus on mõistagi oluline, kuid ainult killuke sellest, mille omandamist nii ühiskond kui ka uus digipõlvkond ise ootab ja soovib.