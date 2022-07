Suvel on tööle kandideerides kergem silma jääda. Millises valdkonnas võib erilist edu loota?

„Nii IT-spetsialistid, juhid kui ka teised oma ala tipud eelistavad suvesid võtta rahulikumalt ning hakkavad tööalaste muutuste peale mõtlema pigem sügise lähenedes,“ märkis Elisa värbamisjuht Keishy Margus. „Kui ühelt poolt teeb see värbajate töö keerulisemaks, loob see samas soodsa pinnase pealehakkamist täis kandidaatidele, kes peavad suvisel ajal töökoha nimel konkureerima oluliselt vähemate inimestega.“

Suvist rahulikumat aega peegeldab Elisa näitel selgelt ka sõlmitud töölepingute hulk, mida on sõltuvalt värvatavatest positsioonidest ja maailmas toimuvast tipp-perioodidega võrreldes kuni kolmandiku võrra vähem. „Kõige vähem lepinguid saab allkirja tavaliselt juulis, kuna tuleb arvestada, et lepingute statistikas kajastub peamiselt eelneva kuu-kahe töö – mai lõpusirgel ning juunis hakkab juba tööturg rahunema, augusti alguses hakkavad asjad taas vaikselt hoogu koguma,“ lisas ta.

Kui kandideerimisaktiivsuse langus on suvisel ajal ootuspärane, siis aastast-aastasse on järjest enam saamas suviste tööotsingute osaks suurema paindlikkuse soovimine tööle asumise aja osas. Kui ülejäänud aasta jooksul on pigem haruldane, et kandidaat asub lepingu sõlmimise järel päriselt tööle kolme kuu pärast, siis Marguse sõnul võib seda varasuvisel ajal värvates tihti kohata – allkirjad pannakse lepingule juunis, kuid tööle soovitakse päriselt asuda augusti lõpus või septembri alguses.