Sirje Potisepp: toidukaupade hinnad tõusevad veelgi. Poeketid hoiavad endiselt hinda kunstlikult all

Praegu on sektoris koos mitmed kriisid ning nendega hakkamasaamine on tõeline väljakutse – viiruskriis, mis pole kusagile kadunud, tööjõupuudus, energiakandjate kriis ja meeletu hinnatõus, millele lisandus veebruarist sõda. Peale selle on meil veel üks sõda – kaubanduskettide, eriti välisomanikele kuuluvate kaubanduskettide omavaheline hinnasõda, mis mõjutab oluliselt Eesti tootjate käekäiku.

Potisepp räägib, et juba enne puhkenud sõda sattus toiduainetööstus olukorda, kus lühikese aja jooksul on absoluutselt kõikide tootmissisendite hindade tõus olnud ääretult järsk. „Elektri hind on ettevõtetele tõusnud keskmiselt kolm korda, kütuse hindade tõusud on kergitanud logistikakulusid 30%, gaasi hind on tõusnud rohkem kui viis korda ja kallineb veelgi ning toidutööstused on suurimad tööstuslikud gaasitarbijad. Pakendid on läinud 50% ja rohkem kallimaks, ka palgad on meie sektoris tõusnud 10% võrra,“ ütleb ta.