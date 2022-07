Koorekihile mõeldud investeerimisfond tõi investoritele meeletu tootluse

Pure Alpha tootlusele aitas kaasa föderaalreservi otsus tõsta intressimäärasid, et ohjeldada kasvavat inflatsiooni. Intressimäärade tõstmine põhjustas äärmuslikke kõikumisi varahindades, kirjutas Reuters. 2022. aasta esimesel poolel langes S&P 500 ligikaudu 20%, samas Pure Alpha fondi varadest 65% olid aasta esimesel poolel kasumis.

Alates fondi loomisest 1991. aastal on Pure Alpha aastas keskmiselt teinud 11,4% tootlust. Ettevõte usub, et fond on hästi positsioneeritud, et kasutada ära seda uut karmistuvat keskkonda, ütles allikas Reutersile.

Bridgewater, mille asutas miljardär Ray Dalio, teatas teisipäeval investoritele, et fond on saavutanud kasumit mitmes erinevas varaklassis. See tasakaalustas fondi mitte nii edukaid investeeringuid, näiteks inflatsiooniga seotud võlakirjad ja arenevate turgude valuutad, mis viisid tootluse alla.

Igaüks Ray Dalio fondi investeerida ei saa. Uued kliendid peavad esmalt maksma kopsaga sisenemistasu mis varieerub olenevalt fondist. All Weather fondi puhul on eeldatav tasu 500 000 dollarit, Pure Alpha ja Pure Alpha Major Markets fondide puhul 6 miljonit dollarit ning Optimal Portfolio puhul 2,7 miljonit dollarit. Miinimum investeering igasse fondi on 7,5 miljonit dollarit.