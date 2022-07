Sanktsioonid avaldasid tugevat mõju Tallinna Sadama tulemustele

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on suve algus ja puhkuste periood toonud rohkelt reisijaid lähiriikidest ning seda eriti Tallinn-Helsingi liinile, kus reisijate arv on kasvanud enam kui poolteist korda. „Tõusutrendis on ka Rootsi liin ja üha enam jõuab kruiisilaevu Tallinna. Tänaseks oleme jõudnud taastuda 65 protsendini pandeemia-eelse reisijate arvu tasemeni ja kasvutrend jätkub,“ selgitas Kalm.