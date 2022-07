FOTO | Lidl alustas ettevalmistusi Viljandisse kaupluse rajamiseks

Sel aastal Eesti turule sisenenud jaemüüja Lidl on alustanud ettevalmistusi, et rajada Viljandisse Riia mnt 1 kinnistule kauplus. Hetkel on käimas detailplaneeringu protsess, millega määratakse ehitusõigus kuni 3300 ruutmeetri suurusele hoonele.