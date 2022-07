LHV pensionifondid omavad kolm korda rohkem kulda kui Eesti Pank

Usume, et inflatsiooni põhjused on struktuursemad kui lihtsalt rahatrükist ajendatud. Inflatsiooni peamiseks esilekutsujaks on alainvesteeritus nn vanasse majandusse – energiasse ja materjalisektorisse. Me ei näe, et hinnatõusu surve kaoks enne, kui pole hakatud tegema suuremahulisi investeeringuid energia- ja materjalisektorisse, mida pole nähtud viimased kaheksa aastat.

Sellest tulenevalt on kuld muutunud paari aastaga LHV pensionifondide portfellides üheks keskseks nurgakiviks. Me ei soovi kunagi, et ainult kuld veaks meie portfelliinvesteeringute tootlust. Kuld on ennekõike kindlustuspoliis selle vastu, kui finantssüsteemis peaksid realiseeruma inflatsiooni- või muud riskid.

Ajaloos nähti viimati tugevat struktuurset inflatsiooni 1970ndatel. Antud näite kohaselt aitas toona kuld tõusvate intresside keskel hästi investorite ostujõudu säilitada ja isegi kasvatada.

Kuidas me kulda investeerime?

Suur osa LHV pensionifondide kullainvesteeringutest on tehtud läbi füüsilise kulla. Selleks kasutame Zürichi Kantonipanga (Zürcher Kantonalbank – ZKB) kullafondi. ZKB on maailmas üks viimaseid kõrgeima krediidireitinguga AAA finantsasutusi. Fond hoiab füüsilist kulda Šveitsis. Kui juba füüsilist kulda hoida, siis selliselt, et see oleks hästi hoitud.

Lisaks füüsilisele kullale oleme pensionifondidesse soetanud osalusi maailma suurimates kullakaevandusettevõtetes, nagu Barrick Gold, Agnico Eagle ja Newmont. Need ettevõtted on hästi juhitud, varad asuvad suuresti madalama riskiga geograafilistes piirkondades ning pakuvad investoritele ka head dividenditootlust. Kullakaevurite sensitiivsus kulla hinna liikumisse on 3 : 1 ehk kulla hinna liikumisel 10% liiguvad kaevurid ca kolm korda rohkem.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.