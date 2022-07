69 miljardi dollarine tehing ohus? Briti järelevalve võttis Microsofti ostu luubi alla

Microsofti ja Activision Blizzardi tehing tehti teatavaks jaanuaris ning selle kohaselt kavatseb Microsoft videomängufirma eest välja käia 68,7 miljardit dollarit. Briti konkurentsiamet teatas, et kavatseb uurida, kas tehing halvaks konkurentsi ning tarbijate perspektiivi, näiteks võimaldades Microsoftil tõsta rohkem hindasid, vähendades kvaliteeti või valikut. Uurimine kestab pea kaks kuud ning oma otsusest kavatsetakse teada anda hiljemalt 1. septembril. Analüütikud on seni olnud pigem skeptilised, kas tehingu jaoks õnnestub Microsoftil saada regulaatorite heakskiit. Lisaks Briti järelevalvele on algatanud oma uurimise ka USA tarbijakaitseamet (FTC).