IKEA kuulsad lihapallid jõuavad Eestisse

„IKEA Rootsi restoran aitab inimestel kiires elutempos aeg maha võtta – seda nii kaupluses sisseoste tehes kui ka igapäevaelus üldiselt. Siin on hea mõtiskleda, lõõgastuda ning pere ja sõpradega aega veeta. Restorani kõrval on IKEA uues kaupluses ka Rootsi toiduturg ning kiiremateks vahepaladeks mõeldud bistroo,“ kirjeldas Rajasalu.

Ta lisas, et restoranis on eraldi ala ka lastega peredele, kus on mänguväljak ja võimalus soojendada beebitoite.

Tükike Rootsi maitseid

IKEAs pakutav toit esindab ettevõtte Rootsi juuri. Seda on tunda nii restoranis, toiduturul kui ka bistroos pakutavas valikus – näiteks on menüüs traditsioonilised Rootsi toidud, joogid ja teised road nagu lihapallid, vegepallid, lõheroad, hot dog’id, taimsed hot dog’id ning kaneelisaiakesed.

„Osad IKEA toidud on tugevalt brändiga seotud, näiteks lihapallid ja kaneelisaiad. Rootsi restoranis serveeritakse lihapalle traditsiooniliselt kartulipudru, kreemja kastme ja pohlamoosiga. Kaneelisaiake on Rootsi juurtega hõrgutis, mille kohta öeldakse, et see soojendab ka kõige külmema südame,“ selgitas Rajasalu.