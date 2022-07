Ettevõtted saavad alternatiivsetele kütuseliikidele üleminekuks taotleda erandit

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatari sõnul on oluline, et ettevõtted aegsasti tulevaks talveks valmistuksid ning veenduksid, et neil on võimalik enda vajaduste jaoks piisavalt kütust saada. „Esimese sammuna tasub suhelda enda energiamüüjaga ning uurida, kuidas vajaminevad kütusekogused tagatud on. Juhul kui näiteks maagaasi varustuskindluse osas on ettenähtavaid probleeme ja ettevõte saab kasutada teisi kütuseid, on praegu igati õige aeg teha ettevalmistusi alternatiivsete kütuste kasutusele võtmiseks. Kui kütuste vahetus ei pruugi olla kõigi ettevõtete jaoks sobiv lahendus, siis näiteks energiatõhususe meetmeid saavad suuremal või vähemal määral kõik rakendada,“ lisas Tatar.