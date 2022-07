Päev börsil: Tallinna Sadam avaldas II kvartali tulemused, aktsia langes

Kui reisijate arv näitab tublit kasvu, siis kaubavahetus on oluliselt vähenenud, toob Tallinna Sadam oma kvartalitulemustes välja. Teises kvartalis vähenes kaubamaht 21%, seda nii puit- kui vedellasti languse tõttu. Pikemalt saab selle kohta lugeda siit!

Kuna Leedus on täna Riigi päev, mis on neil punane püha, siis kauplemist ei toimunud. Tallinna indeks jäi 0,01% plussi ja Riia langes -0,27%. Üle ühe protsendi kerkisid täna Pro Kapital Grupp (4,12%), Tallink (1,57%). Üle ühe protsendi langesid neli ettevõtet. PRFoods langes -1,73%, Harju Elekter -1,49%, Arco Vara -1,44%, Nordecon -1,01%.

First Northil liikus emmas kummas suunas täna kõigest kuus ettevõtet. Tõusjad olid Saunum (4,6%), Robus (4,02%), TextMagic (2,14%), Cleveron Mobility (1,17%) ja ELMO Rent (0,51%). Ainsaks langejaks osutus Punktid Technologies ja ta kukkus -3,67%.

Euroopa on roheline, USA pigem punane

Euroopa suuremad indeksid nagu DAX ja Stoxx 600 on mõlemad rohelised. DAX on täna kerkinud 1,64% ja Stoxx 600 on tõusnud 1,86%.