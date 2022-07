KÜTTEKRIIS Eesti Energia soovib, et Eestil oleks varuplaan. Ministeerium hakkab juhiseid jagama

Riiklik energiafirma on arvamusel, et hädaolukorra välja kuulutamine, kuni selgub, et meil tõesti on piisavalt gaasi, muudaks teatud protsessid kiiremaks. Eelkõige võiks seda teha keskkonnaamet. Peale selle arvavad nad, et juba praegu peaksid suured gaasitarbijad olema kohustatud väärt kütet kokku hoidma. Nemadki saaksid seda teha.

Eesti Energia otsustas juuli alguses pöörduda valitsuse poole, et juhtida tähelepanu: meil ei ole varuplaani. Kõik on mängitud sellele, et meile jõuab külmal sügis ja talvel piisavalt LNG-d. Aga kui ei jõua? Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) on maalinud turuosalistele ning linnade ja valdade liidule juunis karmi pildi: oleme jõudnud olukorda, kus Balti-Soome regioonis on umbes 60 TWh/a gaasinõudlusest tagatud kõige rohkem 39 TWh. Sellest kogusest ei piisa, et piirkonna gaasitarned katta.

Valige muu küte

Siin on koos mitu probleemi. Esiteks gaas ise. LNG-terminal võib Paldiskis valmis saada, kuid kas on ka piisavalt LNG-d, et sellega Eesti vajadused katta. Selles ei saa sugugi kindel olla. Just seetõttu on ka ministeerium kutsunud kaugkütjaid ja suurtarbijaid üles kiiresti selgeks tegema, kas neil õnnestub hangetega endale gaas tagada. Kui ei, siis tuleks minna üle muule küttele, näiteks põlevkiviõlile.

Kõlab nagu lihtne plaan – umbes nagu bensiinikasutajale öelda, et tangi diislit. Gaasikatlad põlevkiviõli seedimiseks ei sobi. Nii tuleb neid hakata ümber ehitama. Seegi ei ole lihtne, sest protsess võib võtta kaua aega. Kui samal ajal on tahtjaid palju, siis võib tekkida pudelikaelu.

Lisaks on keskkonnaalased nõuded, millest ei saa üle astuda. Põlevkiviõli on keskkonnale kahjulikum kui gaas. Keskkonnaamet võib tavaolukorras üht sellist luba menetleda pikki kuid. Selleks ei ole aga aega.

Eesti Energia pöördumise järgi aitaks hädaolukorra välja kuulutamine, sest aega on üksnes loetud kuud.