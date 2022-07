Pakiautomaatide populaarsus aina kasvab

Pärast koroonapandeemia esimest lainet 2020. aasta kevadel ei ole pakiveoteenuste kasutajaskond enam märkimisväärselt laienenud, olles praegu 92% tasemel. Pakke on saanud 89% ning ise pakke saatnud 35% elanikest. Paki saajaid on enam alla 49-aastaste, maapiirkonna ja kõrgema sissetulekuga elanike seas. Pakke saadavad aga rohkem naised, eestlased ja 25–49-aastased.

Kõige populaarsem viis pakkide saamiseks ja saatmiseks on pakiautomaat, mille vahendusel on pakke poole aasta jooksul saanud 86% Eesti elanikest ning ise on paki saatnud 32% elanikest. Kulleriga on pakke saanud 37% ning ise saatnud 3% elanikest. Postkontoris on pakil järel käinud 20% ning pakke sel viisil saatnud 5% elanikest. Aastaga on postipaki saamisel oluliselt kahanenud nii kulleri kui ka postkontori kasutajaskond.