Ära lange finantspetturi lõksu! 5 näpunäidet, kuidas seda vältida

„Tänapäeval peaksid inimesed olema eriti valvsad, sest raha on võimalik kaotada mitte ainult petturitega otsesuhtluses, vaid ka Google’i otsingutulemuste esimeselt lehelt leitud ametliku väljanägemisega pangaveebi kujunduse tõttu. Kuigi petturite skeemid muutuvad tehnoloogia arenguga aina nüansirikkamaks, on praktiliselt alati võimalik näha märke, mis aitavad ära tunda kurjategijate pettuskatseid,“ paljastas Citadele panga rahapesu tõkestamise osakonna juht Viktor Tkatšenko.

1. Ole valvas ka puhkuse ajal

Petturid kulutavad palju aega oma ohvrite uurimisele ja teavad, millal on inimesed kõige haavatavamad. Näiteks enne suuri puhkusi aktiveeruvad sageli eri tüüpi skeemitajad, et kasutada ära inimeste tavapärasest suuremat hajameelsust. Tasub meeles pidada, et harva võtavad asutused oma klientidega ühendust väljaspool tavapärast tööaega.

2. Kontrolli teavet hoolikalt

Kontrolli alati internetilehitseja aadressiribal kuvatavat aadressi – kas see vastab teenusepakkujale, mida külastada soovisid? Kui kasutad otsingumootorit, nt Google, ära ava esimest lehte, mis on märgitud reklaamina. Kontrolli enne, kas tegemist on ikka õige lehega.

Enne delikaatsete andmete (kasutajanimi, parool, maksekaardi andmed) veebilehele sisestamist kontrolli veelkord, et veebisait on õige. Veendu, et sõnumis toodud kontaktandmed on ehtsad – kasuta pangaga ühenduse võtmiseks ametlikke allikaid ja avalikult kättesaadavaid telefoninumbreid.

3. Ära jaga isiklikku teavet

Ära kunagi vasta palvele anda teavet oma panga juurdepääsude, maksekaartide, paroolide ja koodide kohta ei telefonis ega internetis ning ära sisesta neid andmeid teile saadetud linkidele. Pea alati meeles, et pangatöötajad ei küsi kunagi sinu kontole pääsemiseks vajalikke andmeid.

4. Kiirustamine, stressi tekitamine – petturite lemmikmeetodid