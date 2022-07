Kütusefirmad langetasid nii bensiini kui ka diisli hinda

„Kuna maailmaturgude hinnad pöörasid langusesse, siis saame täna langetada nii mootoribensiini kui ka diislikütuse hindu kõikides teenindusjaamades üle Eesti. Samas on maailmaturul endiselt turbulentsed ajad – kauaks langus kestab, ei oska hetkel öelda,“ sõnas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi. Tema sõnul on analüütikute seas nii neid, kes näevad lähiajal toornafta hinna kolmekordistumist, kui ka neid, kelle arvates barrelihind langeb 65 USD juurde.

Eile alanud maailmaturu hinnalanguse taga on peamiselt kartus majanduslanguse ees, mis on vähendanud nõudlust ning viinud toormehinnad alla. „See omakorda vähendab riski naftatoodete võimaliku defitsiidi osas. Lisades siia keskpankade agressiivsed intressimäära tõstmised, Hiina range COVIDi poliitika ja selle mõju nõudlusele, on maailma toornafta pööranud langusesse,“ lisas Sassi.