SASi streik laieneb: mehhaanikud hakkasid protestima pilootide toetuseks

SASi streik puhkes esmaspäeval, kui umbes 900 pilooti Rootsist, Norrast ja Taanist otsustasid protestima hakata. Rootsi pilootide ametiühingu sõnul on streigi põhjuseks see, et SAS pole täitnud oma lubadust palgata tagasi 560 pilooti, kes pandeemia tõttu ajutiselt lahti lasti, ning nüüd on nende asemel piloote juurde palgatud SASi tütarfirmadest SAS Link ja SAS Connect. Ametiühingu väite kohaselt on sellega SAS rikkunud kollektiivlepingut.

Streik mõjutab suurusjärgus pooli lennufirma lende ning igapäevaselt umbes 30 000 reisijat. Lisaks streigile on SASil teisigi muresid, kõikudes sisuliselt pankroti veerel. Seetõttu esitas lennufirma New Yorgi kohtule esmaspäeval avalduse pankrotiseaduse peatüki 11 alusel, et tagada pankrotikaitse ettevõtte restruktureerimisel. Aasta algusest on lennufirma aktsia langenud 64,8%, sh ainuüksi selle nädala jooksul on see kukkunud 26,7%.