Pankroti lävel Sri Lanka palub abi Putinilt

Sri Lanka majandus hakkas vankuma 2020. aasta lõpus ja valitsus süüdistas selles koroonapandeemiat. Ühe eksperdi sõnul on praeguse kriisi taga aga riigi halb juhtimine ja Hiinale võlgu jäämine. Riik jättis oma võlad esimest korda tasumata mais. Tänaseks on otsa saamas nii välisvaluuta- kui ka kütusevarud.

Viimastel päevadel on inimesed seisnud tundide kaupa järjekorras, et kütust osta (ja paljudel see ei õnnestugi), samas kui põhitoiduainete hinnad on tõusnud üle kahe korra. Valitsus on käskinud kõigil, kelle töö ei ole eluliselt tähtis, töötada kütuse säästmiseks kodust. Samuti sulgeti koolid.