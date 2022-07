Miks lendur küpsetab pitsat ja kooliõpetaja valmistab hot dog’e? Lihtsaim viis hakata ettevõtjaks

Käid igal argipäeval kaheksast viieni tööl. Ammu ei ole enam põnev ja sära on silmist kadunud. Ühel päeval otsustadki, et palgatöötajana leiba teenida enam ei viitsi. Tahad olla ise enda peremees ja lahkud. Kuid kuhu minna? Kui sa ei ole just IT-geenius mõne küpse start-up-ideega, tundub päeva pealt ettevõtjaks hakata keeruline ülesanne. Olla iseseisev ja arvete maksmiseks siiski raha teenida – Bolt ja Wolt on esimesed teenimismudelid, mis mõttesse trügivad.