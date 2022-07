Eestlaste huvi päikesepaneelide vastu ei näita raugemise märke

Liitumistaotlusi neli korda rohkem

2022. aasta teises kvartalis (aprill-juuni) esitati Elektrilevile 3218 elektritootja liitumistaotlust, mida on 2437 taotlust rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ehk liitumistaotluste arv on kasvanud üle nelja korra. Kõige populaarsem on endiselt liitumine mikrotootjana ehk kuni 15 kilovatise (kW) võimsusega päikeseelektrijaamaga.