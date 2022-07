Boris Johnsoni lahkumine pani naela tõusma. Investeerimistrateeg: see on kummaline

„Naelsterlingu ralli Borise lahkumise uudise peale on lihtsalt kummaline,“ märkis maaklerfirma Nomura valuutastrateeg Jordan Rochester. Ta lisas, et see pole üldse selge, kas uus valitsusjuht hakkab majandust fiskaalselt turgutama. „Aga mul on mõned inimesed öelnud, et see on põhjus, miks osta naela, nii et see on sentimendist tingitud liikumine.“