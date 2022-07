Uuring: Pärnu ettevõtetel on kohati keeruline olla külalislahke

Uurimustööst tuli välja, et Pärnumaa turismiettevõtete kliendikeskse tegutsemise tase on väga erinev: on ettevõtteid, kes tegutsevad süsteemselt ning kes on võtnud teadlikult fookusesse kõik kliendikeskset tegutsemist väljendavad valdkonnad (strateegiline kliendikesksus, kliendikogemus ja töötajakogemus), kuid suures osas uuringus osalenud ettevõtetes on puudu süsteemsest lähenemisest ja seda kõikides kliendikesksust väljendavates valdkondades.