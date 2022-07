Esimene juhtum. Narva kuulutab gaasipuuduse tõttu välja hädaolukorra

Narva linnapea Katri Raik kinnitas, et linna kriisikomisjon on olukorda arutanud ja nentinud, et piirilinnas on hädaolukorra oht. „Kuna eilse seisuga kukkus läbi Enefit Poweri gaasihange, ei olnud pakkujaid, siis meil ei ole talveks gaasi ja me kuulutame välja hädaolukorra,“ ütles Raik.

Raik sõnas, et hädaolukorra väljakuulutamine annab aluse Enefit Powerile keskkonnaametilt luba taotleda, mis võimaldab, et ettevõte tohib linna kütta põlevkiviõliga, mis on gaasist odavam ja stabiilsem. Raik möönis, et tuleb arvestada, et Narva jaoks on märkimisväärne kütte kallinemine – kui üldse on võimalik gaasi saada – väga suureks sotsiaalseks probleemiks.