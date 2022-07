Narva kuulutab gaasipuuduse tõttu välja hädaolukorra

Narva linnapea Katri Raik kinnitas, et linna kriisikomisjon on olukorda arutanud ja nentinud, et piirilinnas on hädaolukorra oht. „Kuna eilse seisuga kukkus läbi Enefit Poweri gaasihange, ei olnud pakkujaid, siis meil ei ole talveks gaasi ja me kuulutame välja hädaolukorra,“ ütles Raik ERRile.

Raik loodab, et selle tulemusel saab Enefit Power keskkonnaametilt loa, et ettevõte tohib linna kütta põlevkiviõliga, mis on odavam ja stabiilsem. Raik möönis, et see ei ole kindlasti argument taolise loa väljastamiseks, aga tema sõnul tuleb arvestada, et Narva jaoks on märkimisväärne kütte kallinemine, kui üldse on võimalik gaasi saada, väga suureks sotsiaalseks probleemiks.

„Mina julgen nimetada suurt küttehinna kallinemist lausa sotsiaalseks katastroofiks. Seda seetõttu, et kui me võrdleme Narva ja näiteks Tallinna inimeste sissetulekuid, siis Tallinna inimeste keskmine palk on 1700 eurot ja meil 1050 eurot,“ selgitas Raik, lisades, et Narvas on ka iga neljas inimene pensionär.

Kuigi seda, kui palju eeloleval talvel kütmine maksta võiks, ei tea praegu keegi, on Enefit Power juba mitu kuud tagasi sisse andnud taotluse, et Narva linna küttehind peaks tõusma 78 protsenti. Kuigi Narvas on praegu üks madalamaid soojahindu, siis selline soojahinna tõus oleks Narvas sotsiaalne katastroof, rõhutas Raik.