Kuidas levivaid petuskeeme ära tunda?

Põhjuseks on alati probleem, näiteks teie konto on kellegi võõra kasutuses või teie nimele ollakse just võtmas kiirlaenu. Helistaja pakub lahendust, kuid selleks peab kiirelt tegutsema.

Vajalik on esitada helistajale isiklikuks tarbeks mõeldud andmeid, milleks valdavalt on kasutajatunnused, paroolid või ka kaardi andmed. Selliste andmete küsimine viitab pettusele.

Ka võidakse tungivalt soovitada oma seadmesse laadida nii-öelda turvatarkvara, mis on tegelikult kaugjuurdepääsu võimaldav programm. Tuntumad on AnyDesk ja TeamViewer. See on teine tugev märk pettusest. Läbi selle programmi on võõrastel juurdepääs kogu seadme sisule ja petturid saavad siis seal teha, mida vaid soovivad.