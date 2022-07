Päev börsil: suvi hoiab börsiaktiivsuse madala, lennufirmad raskustes

On selge, et suvel puhkavad paljud ja see kajastub ka börside aktiivsuses. Balti põhinimekirja päevakäibeks kujunes täna pea 1,1 miljonit eurot. Indeksitest tõusid Tallinn (0,18%) ja Vilnius (0,33%). Riia indeks näitas punaseid toone ja langes -0,78%.

Balti põhinimekirja suurimad tõusjad olid SAF Tehnika (5,24%), Nordecon (1,11%) ja Hepsor (1,08%). Kõige suuremad kaotused tõid investoritele Panevėžio statybos trestas (-9,84%), Vilkyškių pieninė (-4,42%), Grigeo (-3,42%) ja Apranga (-2,27%).

First Northil oli täna kolm tõusjat. NEO Finance kerkis 1,65%, VIRŠI-A 0,93% ja Linda Nektar 0,65%. Kõige enam langesid ELMO Rent (-6,54%), Robus Group (-3,14%) ja TextMagic (-2,85%).

Suurimaid tõusjaid ja langejaid Tallinna ja Balti börsil näeb siit:

Automüügiplatvorm Modera kasvatas esimesel poolaastal oma müügitulu 60% võrra, teatas firma börsile. Ettevõtte juhi Raido Toonekure sõnul on autoturu keerulised ajad mõjutanud ka neid, kuid kohati on ka see kasuks tulnud. Millised on ettevõtte tulevikuvaated, seda saab lugeda siit!

Lennufirmad virelevad. Vaid ühe ettevõtte aktsionäridel on põhjust rõõmustada. Streigid on mõjutanud kogu Euroopa reisiliiklust ja viinud ettevõtete aktsiad langusesse. Lennufirmade aktsiatele peale vaadates on nimelt näha, et pea kõik on tänavu tugevalt miinuses. Vaid üks suurem tegija suudab eristuda, kuid sedagi omade agadega. Kellega on tegu, seda loe siit!

Euroopa ja USA turud rohelised

Euroopa indeksid on sulgemise eel tõusnud. DAX indeks on 1,88% ja Stoxx 600 1,59%.

USA indeksid Dow Jones ja S&P 500 on mõlemad plussis. Dow Jones kerkis esimestel minutitel 0,75% ja S&P 500 0,83%.