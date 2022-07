Rail Baltic ei valmigi korraga, vaid jupikaupa

Need etapid jäävad 2026. ja 2030. aasta vahele. Kokku on raudtee pikkus 870 kilomeetrit, kuid ei ole plaanis oodata, et see kogupikkuses valmis on, et seal juba toimetama hakata. Üks esimestest osadest saab suure tõenäosusega olema Riia-Kaunas trass, ütles Driksna. Lisaks valmib Tallinn-Pärnu trass ning logistika Tallinna sadamatega. Pärast seda ühendatakse Pärnu Riiaga.