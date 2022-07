Ukraina rikkaim inimene kaebas Vene riigi kohtusse: kurjus ei saa jääda karistuseta

Loomulikult käib jutt venelaste hävitustööst Ukrainas. Financial Times kirjutab, et Ahmetov on andnud Venemaa Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Kohtuasja sisuks on see, et tema terasetööstuse varad on illegaalselt üle võetud Vene vägede poolt ning ta soovib, et Vene riik maksaks oma teod kinni. Ahmetov andis pressiteate vahendusel teada, et see ei puuduta ammugi vaid tema äri.

„Kurjus ei saa jääda karistuseta. Venemaa kuriteod Ukraina, meie inimeste suhtes on kohutavad, ning need, kes on neis süüdi, peavad vastutama. Parimate Ukraina ja USA advokaatide abiga olen ma esitanud dokumendid Euroopa Inimõiguste Kohtule, et kahjud saaks korvatud. See kohtuasi on üks esimestest rahvusvahelistest õiguslikest sammudest, et lõpetada kuriteod, mida endiselt ellu viiakse. Et lõpetada Ukraina majanduse hävitamine ning Ukraina vara röövimine, kirjutas ta.

Ahmetov kirjutas veel, et Ukraina kaupade nagu teravili ja teras röövimine on juba tõstnud hindu üle maailma ning inimesed surevad seetõttu nälga. „Need barbaarsed teod tuleb peatada ja Venemaa peab kõik kinni maksma. Ma usun õiglusesse ja ma võitlen selle nimel,“ ütles Ahmetov.

Kohtuasjas ei ole mainitud ühtegi summat. Seda ei saavat käimasoleva sõja tõttu veel hinnata, on pressiteates kirjas, kuid see ulatuvat kindlasti miljarditesse dollaritesse.

Ahmetovi kahjuks räägib see, et Venemaa on andnud teada, et nad ei kuulu enam Euroopa Inimõiguste Kohtu mõjusfääri ja neile sealsed otsused ei kehti. Tõenäoliselt on kohtusse minek mõeldud sümboolse sammuna ning mingit reaalset summat ei oodatagi.