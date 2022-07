Ligi pooled eestlased puhkavad suvekodus

Uuringust ilmnes, et kõige rohkem suvekodusid on neil, kes elavad korterites – neist koguni 48 protsendil on selline koht olemas. Rida- või paariselamu omanikest on suvekodu hankinud 41% ja majaomanikest vaid 33%.

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuhi Veiko Sepa sõnul soovivad aasta ringi korteris elavad inimesed teistest sagedamini ka suvekodu üürida.

„Uuring näitas, et suvekodu omamise mõttes ongi kõige olulisem igapäevane elukoht. Tähtsust ei omanud inimeste sissetulekud, haridustase ega rahvus. Küll aga on suvekodude omanike hulgas rohkem suuremate linnade elanikke,“ selgitas Sepp.

Tormikahjud ja vargused

Ükskõik, kas inimesed viibivad kodus või suvekodus, kaks kolmandikku kõigist kodukindlustuse juhtumitest on seotud koduse vara purunemisega.

„Seal, kus inimesed parasjagu elavad, juhtub ka kõige rohkem õnnetusi. Tihti on põhjuseks millegi kukkumine ja purunemine, olgu selleks siis mobiiltelefon või mõni teine asi, mis on kodukindlustusega kaitstud. Ülejäänud kahjude osas aga tulevad erisused sisse, olenevalt sellest, kas tegu on kodu või suvekoduga,“ selgitas Sepp.

Tootejuhi sõnul on suvekodudes suurim probleem tormikahjud ja vargused. „Ka veelekkeid esineb palju, ja kui inimest pole pikka aega kohal, võib kahju osutuda väga suureks. Kindlasti on mõistlik maandada riske nii, et enne suvekodust ära sõitmist panna kardinad ette, uksed lukku ning võimalusel elekter välja ja vesi kinni. Kindlasti sõltub kõik ka konkreetsest hoonest, näiteks põrandakütte puhul ei ole mõistlik talveks elektrit välja võtta, kuna siis võib torustik puruks külmuda.“

Kodukindlustuses laiemalt on peale koduse varaga seotud õnnetuste suurim probleem veelekked, mis moodustavad suvisel ajal rohkem kui 21% kodukindlustuse juhtumitest. Tormikahjud moodustavad suvekuudel rohkem kui 5% kodudes juhtunud õnnetustest, vandalism ja vargus ligi 3% ning tulekahjud ca 2%.