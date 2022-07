Ekspert: eesootav talv tõotab tulla muret tekitav

Teisalt esitab igasugustele kodustele uuendustele valusa väljakutse ehitushindade tõus. Kuna nõudlus ja hinnad on praegu kõrged, siis vajab küttesüsteemi väljavahetamine või hoone renoveerimine põhjalikumat kaalumist. „Lahenduste leidmisel tasub mõelda pikemale perspektiivile, mitte ainult eesootavale sügistalvisele perioodile, mille pärast suur hulk inimesi praegu muretseb. Nagu me näinud oleme, siis olukord võib kiiresti muutuda ning seetõttu peaksid praegused otsused olema väga kaalutletud,“ rääkis ta.

Inflatsioon tuntav ka kinnisvaraturul

Energiahindade mõju ja üleüldine inflatsioon on Rebase hinnangul selgelt tuntav ka kinnisvaraturul. „Järjest enam mõeldakse mitu korda läbi, kui palju ollakse nõus igakuiselt koduga seotud väljaminekutele kulutama. Kui näiteks pandeemia alguses hakati kodukontori võimalusi silmas pidades otsima suuremat pinda, siis nüüd mõeldakse jällegi rohkem vastupidises suunas ehk kui suurt kodu on mõistlik kasvavate kulude tõttu üleval pidada. Üks tegur on siin kindlasti euribori tõus, mistõttu suurenevad inimeste kodulaenuga seotud kulud, kuid suurimaks teguriks võib pidada siiski kommunaalarveid,“ selgitas ta.

Samuti puudutab inflatsioon pakkumise poolt ehk uue kinnisvara ehitust. „Vaatamata sellele, et hinnad on kallid ning potentsiaalsete klientide maksevõimekus pole nii suur kui enne, ei saa kinnisvarahinnad paraku palju langeda, sest uute objektide ehitamine on kulukam kui kunagi varem,“ lisas Rebane ning tõdes, et just seetõttu on arendajad hakanud ehitusi peatama või edasistest plaanidest ajutiselt loobuma.