Bitcoin'il on käsil viimase üheksa kuu parim nädal

Bitcoin on tõusnud sel nädalal enam kui 13%, mis on parim näitaja alates eelmise aasta oktoobrist. Samuti on tõusuteel teised suuremad krüptovaluutad nagu ether (+15,8%), avalanche (+21%) ning solana (+12,9%). Seeläbi on krüptoturu väärtus kerkinud taas üle triljoni dollari piiri.