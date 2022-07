Elamispindade turg jõudis murdepunkti: tehingute arv langeb ja hinnatõus pidurdub

Varasema aasta-kahe jooksul on tundunud, et kinnisvaramüüjatel on iga kuuga olnud võimalik müügihindadele mõni või isegi mõnikümmend tuhat eurot juurde kruvida. Ostuhuvi ei ole see pärssinud. Elamispindade ostuhuvi on isegi suurenenud ehk tehingute arv on kasvanud, sest kiire hinnatõus on turule toonud spekulatiivseid ostjaid, kes on soovinud hinnarallist osa saada.