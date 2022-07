Streigimurdja: Eesti riigi lennufirma aitab SASil lennata ka streigi ajal

Xfly on riikliku lennufirma Nordica tütarettevõte, mis tegeleb tellimuslendudega. Üks suuremaid kliente on raskustesse sattunud SAS. Xfly turunduse, kommunikatsiooni ja jätkusuutlikkuse juht Toomas Uibo ütleb, et SASiga on tehtud kokkulepe lendude kogumahule ja ei ole täpselt määratletud, millistel liinidel Xfly lendab. „Tellijal on vabadus kokkulepitud tingimustel ise otsustada, millist liini Xfly opereerima peaks,“ selgitab Uibo.