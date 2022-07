Heategevuseks saab nüüd annetada ka kulda

Raudbergi sõnul pistame sel aastal rinda viimase 40 aasta ühe kõrgeima inflatsioonimääraga, mis on viinud olukorrani, kus raha kaotab väärtust praktiliselt minutitega. „Sama nähtus ohustab ka seda raha, mida heategevusorganisatsioonid annetustena koguvad. Kulla väärtus on läbi ajaloo püsinud kordades stabiilsemana ja sobib seeläbi annetamiseks paremini, sest tagab annetuse ostujõu säilimise ka siis, kui kuld vahetatakse rahaks alles hiljem,“ lisas ta.

Esimene selline kampaania

Annetamise protsess on väga lihtne ega maksa osalejale midagi. Osaleja jätab Aufortile oma e-posti aadressi, misjärel eraldatakse viie euro väärtuses kulda eelnimetatud organisatsioonidele, viie euro väärtuses kulda liigub aga osaleja isiklikule Auforti kullakontole. „Saadud kulla võib osaleja juba ise mõnele konkreetsele organisatsioonile edasi annetada või ka endale jätta,“ lisas Raudberg.

„Sarnaseid kulla annetamise kampaaniaid pole varem läbi viidud. Kuigi kuld on annetamiseks sobiv vääring, oleks füüsilise kulla käsitlemine heategevusorganisatsioonidele tülikas, kuna selle rahaks vahetamisega kaasnevad sageli lisategevused ja -kulud. Digitaalsel kujul kulla saatmine ja vastuvõtmine on oluliselt mugavam,“ tõi Raudberg välja Auforti keskkonnas annetamise eelised ning lisas, et heategevusorganisatsioonide list saab peagi täiendust.